В Росгвардии рассказали об обеспечении безопасности в новогодние праздники
Структурами Росгвардии проведена большая работа по обеспечению безопасности в новогодние праздники, для охраны общественного порядка в городах России привлечено необходимое количество сотрудников. Об этом рассказал советник директора Росгвардии генерал-майор Валерий Грибакин, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 28 декабря.
«Большая работа проведена по обеспечению и участию в охране общественного порядка во время массовых и других праздничных мероприятий, которые запланированы на новогодние каникулы. Их будет много по всей стране. Соответственно, сотрудники и военнослужащие Росгвардии принимают непосредственное прямое участие в охране общественного порядка. Скажу, что на сегодняшний день уже осуществлена расстановка необходимых сил и средств», — рассказал Грибакин.
Он отметил, что задействовано необходимое количество сотрудников и военнослужащих.
«Могу сказать, что это достаточно серьезный массив работы, который ложиться на плечи росгвардейцев. По примеру прошлого года скажу, что в период с 30 декабря по 8 января 2023-го в охране общественного порядка было задействовано 175 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии», — подчеркнул он.
Ранее в этот день заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Евгений Данилов рассказал, что самые частые травмы в Новый год у жителей Москвы — это переломы, травмы вследствие падений, ожоги, а также есть небольшая доля пациентов, поступающих из-за неправильного использования пиротехники.