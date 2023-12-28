Подведены итоги программы «Архитекторы.рф» за пять лет
За пять лет выпускниками программы «Архитекторы.рф» стали 517 человек, рассказал директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.
«На протяжении пяти лет мы успешно работаем с архитекторами, урбанистами и градостроителями. Многие из наших выпускников являются стратегами развития территорий и вносят значительный вклад в формирование качественного городского пространства. Участие наших слушателей в создании и реализации мастер-планов обеспечивает устойчивое развитие регионов», — отметил Финогенов.
Конкурсный отбор на лидерскую офлайн-программу в 2023 году составил более 10 человек на место. Впервые заявку могли подать не только специалисты архитектурного профиля, но и географы, экономисты, юристы и представители других специальностей, занятые в сфере городского развития. На программу были зачислены 107 профессионалов из 68 городов и 58 регионов. Среди них — главные архитекторы Магнитогорска, Тамбова, Анадыря, Грозного и других городов России.
По словам Финогенова, в начале 2024 года стартует прием заявок на шестой поток программы.
В этом году в восьми городах России состоялись краткосрочные образовательные интенсивы «Городские практики». В них приняли участие 527 городских специалистов, которые разработали 26 учебных проектов и концепций. В каждом городе программа интенсива была посвящена определенному направлению: разработке дизайн-кода, проектированию общественных пространств, всесезонному благоустройству и озеленению, социокультурному проектированию.
За пять лет в «Городских практиках» приняли участие более 1,6 тыс. человек, более 21 тыс. слушателей прошли 19 профильных онлайн-курсов на сайте программы.
Обучение по программе «Архитекторы.рф» нацелено на повышение профессионального уровня специалистов в области городского развития, формирование общероссийского архитектурного сообщества и распространение лучших практик в этой сфере по всей стране.