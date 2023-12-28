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Подведены итоги программы «Архитекторы.рф» за пять лет

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Фото: пресс-служба программы Архитекторы.рф
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За пять лет выпускниками программы «Архитекторы.рф» стали 517 человек, рассказал директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

«На протяжении пяти лет мы успешно работаем с архитекторами, урбанистами и градостроителями. Многие из наших выпускников являются стратегами развития территорий и вносят значительный вклад в формирование качественного городского пространства. Участие наших слушателей в создании и реализации мастер-планов обеспечивает устойчивое развитие регионов», — отметил Финогенов.

Конкурсный отбор на лидерскую офлайн-программу в 2023 году составил более 10 человек на место. Впервые заявку могли подать не только специалисты архитектурного профиля, но и географы, экономисты, юристы и представители других специальностей, занятые в сфере городского развития. На программу были зачислены 107 профессионалов из 68 городов и 58 регионов. Среди них — главные архитекторы Магнитогорска, Тамбова, Анадыря, Грозного и других городов России.

По словам Финогенова, в начале 2024 года стартует прием заявок на шестой поток программы.

В этом году в восьми городах России состоялись краткосрочные образовательные интенсивы «Городские практики». В них приняли участие 527 городских специалистов, которые разработали 26 учебных проектов и концепций. В каждом городе программа интенсива была посвящена определенному направлению: разработке дизайн-кода, проектированию общественных пространств, всесезонному благоустройству и озеленению, социокультурному проектированию.

За пять лет в «Городских практиках» приняли участие более 1,6 тыс. человек, более 21 тыс. слушателей прошли 19 профильных онлайн-курсов на сайте программы.

Обучение по программе «Архитекторы.рф» нацелено на повышение профессионального уровня специалистов в области городского развития, формирование общероссийского архитектурного сообщества и распространение лучших практик в этой сфере по всей стране.

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