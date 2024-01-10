Не прошли по баллам: как российскому автопрому стать более российским

Отечественному автопрому приходится решать масштабные задачи импортозамещения в непростых условиях санкций и экономических ограничений. Поставки комплектующих и агрегатов из недружественных стран не ведутся. И это, казалось бы, возможность для импортозамещения и развития собственных производств. Но на запуск новых предприятий нужны средства и время, а автоконцерны не могут остановить конвейер и ждать. Локализация продвигается, но ее темпов недостаточно. И происходит переключение с одних зарубежных поставщиков на других, в основном китайских. «Известия» выясняли, чего не хватает для сборки собственных автокомпонентов и рывка в автомобилестроении.

«Гранто» получатели

В январе-октябре 2023 года в России было выпущено более 567 тыс. автомобилей, что на 10% выше аналогичного периода прошлого года. Такие цифры были озвучены на совещании в Совете Федерации, посвященном поддержке отечественной автомобильной промышленности. Замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов на том же совещании заявил, что автомобильная промышленность России выходит на «устойчивый трек по восстановлению».

Особое внимание уделяется локализации производства. Еще в 2019 году Минпромторг постановлением № 719 ввел систему балльной оценки степени локализации в автопроме. Она показывает, какая часть произведенного автомобиля состоит из российской начинки. Кроме этого, компании, которые подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК), могут участвовать в государственных закупках транспортных средств и госпрограммах поддержки спроса. Промышленные субсидии, которые фирма получает пропорционально набранному количеству баллов, частично компенсируют утилизационный сбор.

Таким образом, балльная система мотивирует автоконцерны локализовать производство максимально большого числа автокомпонентов. И такие меры государственной поддержки уже дают результаты. Примеры успешной локализации есть. Самый яркий — это автовазовские «Гранты». По данным Минпромторга, в середине года показатель Lada Granta составил 5135 баллов из 7000 возможных. Увеличить баллы почти на 1500 помогли научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). За полтора года НИОКР также помог набрать больше 1000 баллов Niva Legend.

Если говорить о других крупных автомобильных концернах, то у всех процесс локализации идет по-разному. Например, «Москвич» начал сварку кузовов, «Моторинвест» договорился со своим китайским партнером о реверс-инжиниринге и провел переговоры с российским поставщиком электромоторов. Компания НАМИ «Инновационные компоненты» в 2024 году планирует начать производство систем ABS и ESP, подобное же производство уже работает на ИТЭЛМе. На АвтоВАЗе наиболее значимыми примерами локализации в 2023 году назвали электронные блоки управления, системы АБС и ESP.

В качестве удачных примеров локализации производства также стоит отметить запуск сварки и окраски кузовов для фургонов, выпускаемых «Соллерс». На своем заводе в Елабуге компания запустила полный цикл производства коммерческого автомобиля «Соллерс» Atlant. Изначально выпуск автомобиля начался в формате крупноузловой сборки в конце ноября 2022 года, а недавно «Соллерс» отчитался об углублении локализации производства: теперь ведется мелкоузловая сборка модели. Также для «Соллерс» в следующем году запланировано начало сборки новых моторов и коробок передач. Компания получила одобрение займа от Фонда развития промышленности на реализацию проекта по производству трансмиссий.

«Для повышения эффективности локализации необходим эффект масштаба, поэтому нужно продолжать внедрять стимулы для консолидации объёмов всех российских автопроизводителей вокруг критической номенклатуры компонентов и перспективных поставщиков. Кроме того, надо применять дополнительные меры по субсидированию части затрат самих поставщиков на этапе их выхода на проектные мощности», — сообщили «Известиям» в «Соллерс».

Льготный заем в размере 564 млн рублей будет направлен на локализацию производства 6-ступенчатой механической коробки передач (МКПП) на индустриальной площадке Заволжского моторного завода. Эти средства пойдут на закупку оборудования для цеха сборки коробок передач, линии механической обработки корпусных деталей МКПП, а также серийной литейной оснастки. Производство новой трансмиссии начнется во II квартале следующего года.

Больше баллов туда, где надо стимулировать

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов согласен: процесс восстановления и перестройки отечественного автопрома все еще продолжается. По его словам, в большей степени смогли наладить производство автомобилей с отечественными компонентами АвтоВАЗ, КАМАЗ, но многие заводы до сих пор стоят.

«В течение следующего года будут определяться не только марки и модели, которые будут там производиться, но и новые владельцы и новые партнеры. Процесс структурных изменений в автопроме продолжается», — отмечает Сергей Удалов. По его словам, нужно продолжать поддерживать тех, кто инвестирует в развитие производства, и оказывать поддержку локализуемым компонентам.

В ноябре появилась информация о том, что Минпромторг отказался от изначальной идеи перераспределить часть баллов с традиционных операций (штамповки, сварки, окраски и сборки) в пользу новых компонентов. Эксперты подчеркивают важность пересмотра 719-го постановления и предлагают свои варианты перераспределения баллов.

Директор по развитию ООО «ОАТ» Илья Семенов отметил, что систему начисления баллов по Постановлению № 719 необходимо совершенствовать, если мы хотим, чтобы современные и сложные компоненты локализовывались в России. Непонятно, например, почему из общего количества баллов в 7500 — 8 000 на современную светотехнику для автомобилей (светодиодные фары и фонари) приходится только 40 баллов. Исходя из доли светотехники в себестоимости автомобиля, это должно быть никак не меньше 200 баллов. Предыдущие годы уже показали, что автопроизводители при выборе того, что они локализовывают в России, будут делать упор на максимальное количество баллов. И в итоге получается, что автопроизводители локализуют штамповку и сварку кузовов, а реально сложные электронные компоненты, без которых машина не поедет, поставляются из заграницы. И вопрос не в одних только фарах.

— Мы неоднократно встречались с уполномоченными лицами по Постановлению № 719, показывали перекосы, при необходимости готовы встретиться еще раз. Надеемся, что в итоге ситуация выправится, и локализация будет проходить более управляемо и прозрачно для российских производителей автокомпонентов, — говорит Семенов.

Есть и другие мнения. Так, в компании «Соллерс» систему баллов, скорее, поддерживают.

«Балльная система существенным образом стимулирует и повышает эффективность проектов по локализации. В частности, наши проекты по производству дизельных двигателей имеют такой глубокой уровень локализации — включая литье и мехобработку — именно потому, что эта сквозная локализация дает максимальные баллы. Точно также, реализуя бизнес-кейс по локализации компонентов систем безопасности, мы ориентировались на достижение баллов и именно поэтому пошли на беспрецедентные шаги по привлечению всех российских поставщиков материалов», — считают в «Соллерс».

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, говоря о возможном перераспределении баллов по 719-му постановлению, называет электронику и полимеры. При этом полимеры нужно поддержать в ближайшие несколько лет, а электронику — в более далекой перспективе.

Эксперт добавляет, что можно было бы добавить баллы не только за компоненты, но и за сырье: «В 719-м постановлении у полимеров были какие-то смешные цифры, поэтому я считаю, что надо локализовать то, что можно локализовать за короткий период — год, два, максимум три года, на это и нужно добавить баллы».