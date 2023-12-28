В Москве задержали трех человек после разбойного нападения на курьера
Полиция задержала трех человек по подозрению в разбойном нападении на курьера на юго-востоке Москвы. Об этом 28 декабря сообщили в Главном управлении МВД России по Москве.
«На лестничной площадке дома на Совхозной улице двое неизвестных напали на 34-летнего курьера и распылили ему в лицо содержимое газового баллончика. Они открыто похитили у него сумку с дорогостоящим смартфоном и личными вещами, после чего скрылись. Материальный ущерб составил 178 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.
В результате оперативно-разыскных были задержаны двое мужчин в возрасте 20 и 42 лет и 22-летняя девушка, которая заказала доставку и направила курьера по адресу, куда пришли ее сообщники.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее, 24 декабря, четыре агрессивно настроенных молодых человека избили доставщика перед входом в подъезд дома на юге Санкт-Петербурга. После нанесения ударов руками и ногами злоумышленники залили пострадавшего перцовкой.