Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров назвал «формулу мира» Зеленского плодом больного воображения
Экономика
ФАС раскрыла картель на 2 млрд рублей в сфере капремонта многоквартирных домов
Политика
Лавров заявил о сплочении народа РФ перед лицом Запада
Общество
В Росгвардии рассказали об обеспечении безопасности в новогодние праздники
Армия
Минобороны сообщило о более 640 тыс. контрактников в армии
Общество
С поезда в Тамбовской области сняли 10 детей с подозрением на ОРВИ
Авто
В 2023 году европейские машины покупали в 8,6 раза чаще китайских
Общество
Названы самые частые травмы москвичей в Новый год
Мир
Баку заявил о важности искреннего настроя Еревана в вопросе мирного соглашения
Общество
Число пожаров в Москве в Новый год снизилось на 23% за пять лет
Политика
Доверенными лицами Путина на выборах президента станут 346 человек
Политика
Документы в ЦИК на выборы президента подали 8 кандидатов от партий и 6 самовыдвиженцев
Экономика
Производство золотых ювелирных изделий в России в 2023 году выросло на 18%
Общество
Собянин рассказал о работе московского транспорта в новогоднюю ночь и Рождество
Спорт
Панарин забросил победную шайбу в матче «Рейнджерса» с «Вашингтоном»

В Москве задержали трех человек после разбойного нападения на курьера

0
Фото: Управление МВД РФ по городу Москве
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция задержала трех человек по подозрению в разбойном нападении на курьера на юго-востоке Москвы. Об этом 28 декабря сообщили в Главном управлении МВД России по Москве.

«На лестничной площадке дома на Совхозной улице двое неизвестных напали на 34-летнего курьера и распылили ему в лицо содержимое газового баллончика. Они открыто похитили у него сумку с дорогостоящим смартфоном и личными вещами, после чего скрылись. Материальный ущерб составил 178 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

В результате оперативно-разыскных были задержаны двое мужчин в возрасте 20 и 42 лет и 22-летняя девушка, которая заказала доставку и направила курьера по адресу, куда пришли ее сообщники.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Жестокие игры: подростков задержали за издевательства над пенсионеркой
Психиатр объяснил причины их поведения

Ранее, 24 декабря, четыре агрессивно настроенных молодых человека избили доставщика перед входом в подъезд дома на юге Санкт-Петербурга. После нанесения ударов руками и ногами злоумышленники залили пострадавшего перцовкой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023