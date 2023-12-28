В Тобольске нашли мертвым депутата городской думы Владимира Егорова
В Тобольске Тюменской области обнаружено тело депутата городской думы Владимира Егорова, сообщил 28 декабря источник «Известий».
Как отметил собеседник издания, тело 46-летнего мужчины нашли 27 декабря во дворе дома по улице Кедровой. Предварительно, он мог выпасть из окна третьего этажа.
На данный момент следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Егоров занимал пост замглавы Тобольской гордумы седьмого созыва. Также он был депутатом по одномандатному избирательному округу № 9. Кроме того, он являлся владельцем базы отдыха «Винокурово», добавила «Газета.Ru».