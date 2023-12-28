Директор певицы Хлебниковой опроверг проблемы со здоровьем артистки
Концертный директор российской певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс 28 декабря в беседе с «Известиями» опроверг информацию о проблемах артистки со здоровьем.
По его словам, слухи о плохом самочувствии артистки появились две-три недели назад и исполнительница уже лично опровергла их в своих социальных сетях.
«Это странно <…>. В тот момент, когда они писали, что Марина при смерти или еще что-то, Марина в Петербурге выступала», — сказал Прайс.
Он подчеркнул, что сейчас у артистки проходит концертный тур.
Ранее в четверг «Газета.Ru» со ссылкой на ряд Telegram-каналов сообщила, что Хлебникова стала инвалидом из-за хрупкости костей. Уточнялось, что артистка передвигается с большим трудом.
В конце ноября Прайс отметил, что информация о проблемах с сердцем у Хлебниковой не соответствует действительности. Слухи о болезнях артистки он назвал странными.
До этого, в январе 2022 года, Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара. Полученные ожоги отразились на походке певицы: она прихрамывала.