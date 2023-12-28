В Якутии Ан-24 с 30 пассажирами произвел посадку вне взлетно-посадочной полосы
Самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» с 30 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту приземлился вне взлетно-посадочной полосы в аэропорту поселка Зырянка в Якутии. Начата проверка, сообщили 28 декабря в Telegram-канале пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«28 декабря 2023 года в утреннее время воздушное судно Ан-24, выполнявшее пассажирский рейс по маршруту Якутск – Зырянка – Среднеколымск – Якутск, при заходе на посадку отклонилось от взлетно-посадочной полосы и произвело посадку на песчаную косу реки Колыма», — сказано в сообщении ведомства.
Предварительно, причиной инцидента стала ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна.
В Росавиации уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, пассажиры ожидают вылета в аэропорту. Самолет, по предварительным данным, не поврежден.
Кроме того, в распоряжение «Известий» поступили видеокадры с места посадки самолета на реку Колыму. Как видно на кадрах, самолет стоит почти посередине покрытой льдом реки.
Ранее, 12 декабря, в московском аэропорту Внуково самолет Як-40, который должен был лететь в Вологду, съехал с полосы взлета в сугроб. В результате чего рейс был отложен на шесть часов. Пострадавших в связи с инцидентом не было.