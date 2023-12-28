Акула убила подростка на юге Австралии
Акула убила подростка в Южной Австралии. Об этом 28 декабря сообщила полиция штата.
«В четверг, 28 декабря, в 13:30 (06:30 мск) полиция получила сообщение о нападении акулы возле пляжа Этель в национальном парке Иннес. К сожалению, из воды было извлечено тело подростка», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи.
Ранее, 2 октября, акула напала на женщину и прокусила ей бедро у пляжа Бичпорта в Австралии. Выбраться из воды ей помогли другие пловцы, которые вместе с работниками пляжа оказали первую помощь до прибытия врачей. В больницу ее доставили с серьезными травмами.