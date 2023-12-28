Военнопленные из батальона имени Хмельницкого впервые вступили в бой с ВСУ
Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого приняли первый бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 28 декабря рассказал военнослужащий подразделения Кирилл Спасский.
Этот батальон сформирован из бывших украинских военнопленных в составе российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». Как отметил Спасский, первый боевой опыт они приняли достойно и «шли вперед напролом».
«Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже. После того как окопались, прилетели «птички» противника. У меня была пушка противодронная. Посадил две «птички», по итогу начался минометный обстрел», — приводит его слова «РИА Новости».
Спасский ранее сдался в плен российским военным. Он поделился, что во время первого боевого выхода он получил ранение. При отходе все его бойцы были живы и здоровы. Никаких заградотрядов не было, а другие подразделения ОБТФ «Каскад» выдвигались с ними.
Батальон Богдана Хмельницкого поступил на службу в состав ОБТР в конце октября. О начале его формирования из числа бывших военнослужащих ВСУ объявили в феврале. В ноябре бойцы батальона приняли присягу. Подразделение состоит из 70 человек. Батальон формируется из украинских пленных, размещенных в колониях.
Как отмечается, сдавшиеся в плен украинские военные отказались от украинского гражданства, приняли российское и вступили в добровольческий батальон в составе ВС РФ.
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