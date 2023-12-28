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Военнопленные из батальона имени Хмельницкого впервые вступили в бой с ВСУ

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Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого приняли первый бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 28 декабря рассказал военнослужащий подразделения Кирилл Спасский.

Этот батальон сформирован из бывших украинских военнопленных в составе российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». Как отметил Спасский, первый боевой опыт они приняли достойно и «шли вперед напролом».

«Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже. После того как окопались, прилетели «птички» противника. У меня была пушка противодронная. Посадил две «птички», по итогу начался минометный обстрел», — приводит его слова «РИА Новости».

Спасский ранее сдался в плен российским военным. Он поделился, что во время первого боевого выхода он получил ранение. При отходе все его бойцы были живы и здоровы. Никаких заградотрядов не было, а другие подразделения ОБТФ «Каскад» выдвигались с ними.

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Батальон Богдана Хмельницкого поступил на службу в состав ОБТР в конце октября. О начале его формирования из числа бывших военнослужащих ВСУ объявили в феврале. В ноябре бойцы батальона приняли присягу. Подразделение состоит из 70 человек. Батальон формируется из украинских пленных, размещенных в колониях.

Как отмечается, сдавшиеся в плен украинские военные отказались от украинского гражданства, приняли российское и вступили в добровольческий батальон в составе ВС РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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