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Уголовное дело возбуждено после гибели ребенка под колесами фуры под Кемерово

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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По факту гибели катавшегося с горки ребенка под колесами грузовика во дворе многоквартирного дома в Анжеро-Судженске Кемеровской области возбуждено уголовное дело, об этом 28 декабря говорится в сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

59-летний житель Анжеро-Судженска подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

«По данным следствия, 27 декабря 2023 года фигурант, управляя грузовым автомобилем, при передвижении по дворовой территории одного из многоквартирных домов города Анжеро-Судженска, совершил наезд на 8-летнего мальчика, скатившегося на надувном тюбинге с несанкционированной горки», — уточнили в ведомстве.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик погиб. Фигурант дал признательные показания по существу инкриминируемого деяния.

Следователи также предупредили детей и родителей, что катание на тюбингах, «ватрушках» без соблюдения определенных правил оборачивается серьезными травмами и может привести к гибели.

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ДТП произошло вечером 27 декабря. Сообщалось, что водитель грузовика скрылся с места происшествия. Мальчика пытались спасти врачи, но он скончался в машине скорой помощи. Полицейские ввели план «Перехват», чтобы задержать водителя фуры. Мужчину разыскали и доставили в отдел полиции.

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