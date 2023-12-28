Число пожаров в Москве в Новый год снизилось на 23% за пять лет
Количество пожаров в Москве в новогоднюю ночь снизилось за последние пять лет на 23%, рассказал заместитель начальника Главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по столице, главный государственный инспектор города по пожарному надзору Александр Бобров. Об этом он сообщил 28 декабря, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия».
«Это говорит, надеюсь, о той работе, которую мы с вами вместе проводим, и о тех требованиях, которые мы до людей доводим. Конечно же, люди нас слышат, что позволяет снижать вот эти цифры», — отметил Бобров.
Если говорить о количестве пожаров в целом, то, по его словам, за последний год их число в столице снизилось на 9%, а число погибших — на 19%.
По словам Боброва, порядка 23% пожаров, которые происходят в жилье, связаны с неправильной работой электрики, неосторожным обращением с огнем и курением. Это основные причины, которые служат возникновению пожара.
«Нельзя забывать и о пиротехнике, хотя количество случаев пожаров от пиротехники из года в год тоже значительно снижается», — добавил он.
21 декабря источник «Известий» сообщил, что в Москве из-за короткого замыкания гирлянды произошел пожар в квартире. Было установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание новогодней гирлянды возле окна. Площадь пожара составила 4 кв. м. Находившимся в квартире оказана первая медицинская помощь бригадой скорой помощи. В госпитализации женщины не нуждались.