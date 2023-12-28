На Ставрополье за год отремонтировали 80 объектов здравоохранения
В Ставропольском крае в 2023 году отремонтировали около 80 объектов здравоохранения и построили 15 фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщает ИА StavropolMedia со ссылкой на главу минздрава региона Юрия Литвинова.
Медицинские учреждения получили 38 автомобилей и более 100 единиц оборудования. В Ставрополе продолжили строительство новых корпусов онкодиспансера и краевой детской больницы.
На Ставрополье развивают проект «За здоровье». В течение года свыше 1,3 тыс. медицинских бригад выехали в отдаленные населенные пункты и обследовали порядка 68 тыс. пациентов. У граждан выявили больше 5,5 тыс. заболеваний. Благодаря санавиации спасены 177 человек.
Литвинов отметил увеличение продолжительности жизни в регионе и снижение смертности. В дальнейшем работа по развитию системы здравоохранения будет продолжена. В 2024 году планируется строительство семи объектов, а также ремонт 46 учреждений и закупка 700 единиц оборудования.