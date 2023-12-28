Штормовое предупреждение объявили в Магаданской области
В Ольском округе Магаданской области объявили штормовое предупреждение. Ухудшение погодных условий ожидается в ближайшие сутки.
По данным Колымского УГМС, 29 декабря скорость ветра увеличится до 15–20 м/с. Об этом сообщает ИА MagadanMedia. С усилением ветра ожидается низовая метель.
В пожарно-спасательном центре отмечают, что в регионе сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны повреждения линий электропередачи и связи, а также сбои в работе транспорта. Возможно образование снежных заносов и возникновение ДТП.
В Калининградской области в начале недели сильные штормы размыли пляжи в Зеленоградске, Куликово, Заостровье и Светлогорске. Пострадали незащищенные участки коренного берега.