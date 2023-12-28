ЦБ России призвал бросать трубку после фразы «оформление заявки на кредит»

В Центральном банке (ЦБ) России назвали самые популярные фразы мошенников, после которых нужно как можно скорее завершить разговор. Примеры таких фраз регулятор привел 27 декабря в своем Telegram-канале.

«Преступники часто представляются сотрудниками ведомств и присылают в мессенджерах поддельные удостоверения, применяют методы социальной инженерии и знают, как вызвать в человеке нужные эмоции», — отметили в ЦБ.

Центробанк рекомендует сразу класть трубку после слов об «оформлении заявки на кредит». В противном случае человек может сказать лишнее, чем поможет мошенникам оформить на него заем или похитить деньги.

Также не рекомендуют разговаривать с теми, кто представляются сотрудниками ЦБ, поскольку его настоящие работники не звонят и не пишут гражданам.

В стоп-лист попали фразы «специальный или безопасный счет» и «идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию», а также предупреждение «ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция».

Эти фразы служат поводом отключиться и позвонить на горячую линии или по официальному телефону финансовой организации. Номер нужно набрать вручную.

Ранее, 22 декабря, в пресс-службе ВТБ «Известиям» сообщили, что в декабре мошенники стали активнее использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками операторов мобильной связи. Они звонят и, предлагая продлить договор сотовой связи или получить новогодние бонусы, пытаются получить доступ в личный кабинет абонента и выманить коды доступа к различным сервисам, включая мобильный банкинг.