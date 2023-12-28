Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Приморском крае
Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Артеме (Приморский край). По факту возгорания проводится проверка.
Сообщение о горении поступило ночью 27 декабря. Огонь охватил дом в 3-м Линейном переулке. К моменту прибытия пожарных площадь горения составляла около 80 кв. м. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
В ходе тушения было обнаружено тело мужчины 1972 года рождения. В ликвидации пожара участвовали 12 человек и три единицы техники.
В Ульяновской области 26 декабря ликвидировали пожар в многоквартирном доме. В результате возгорания погиб 57-летний мужчина. По словам соседей, потерпевший проживал один и злоупотреблял спиртным. Причиной пожара могла стать неосторожность при курении.