Фонд помощи детям Донбасса доставил наборы в роддома новых регионов

Молодые мамы из Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР) получили подарки по случаю рождения детей. В наборах есть всё необходимое для первых месяцев малышей, рассказал 28 декабря корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Такую поддержку семьям оказывает Благотворительный фонд помощи детям Донбасса, созданный Акционерным Банком «РОССИЯ». Поставки происходят регулярно. В новых регионах наборы получили уже 19 тыс. семей.

«В палате мелитопольского роддома мать и дочь готовятся к выписке и рассматривают подарки. В этой коробке — набор самого необходимого в первые месяцы жизни малыша: от пустышки до зимних вещей», — отметил корреспондент.

Наборы для новорожденных почти в каждой палате. В один день тут родилось сразу несколько малышей.

«С маленькими детьми понадобится много чего. Подгузники, пеленки, игрушки. Спасибо большое!» — поблагодарила молодая мама Ольга.

По словам генерального директора Благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристины Федосеевой, большая часть позиций этих наборов российского производства. Это позволяет обеспечивать большой объем продукции в сжатые сроки.

В Запорожскую область подарочные коробки привезли из Москвы. В партии находится 150 наборов. Их доставят в каждый роддом региона.

«Такие наборы получат не только мамы Мелитополя, но и Бердянска, Васильевки и Токмака. Всего четыре населенных пункта. Ехать за ними не придется. Всё доставят прямиком до палаты», — рассказал корреспондент Эмиль Тимашев.

Врачи говорят о всплеске рождаемости в новых регионах России, значит, и акцию с наборами для новорожденных проведут еще не раз.

«Это очень помогает. Молодой семье это прекрасная помощь. Это памперсы, зимний комбинезон и уходовая косметика. Это самая первая необходимость», — поделилась молодая мама из ДНР Дарья Лавринева.

Ранее, в октябре, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал, что Благотворительный фонд помощи детям Донбасса при поддержке волонтеров «Народного фронта» вручил наборы для новорожденных молодым родителям из новых регионов России.

Акция стартовала весной 2022 года. Как отмечал в беседе с «Известиями» в январе один из волонтеров «Народного фронта», теперь донецким мамам больше не нужно бегать по магазинам и аптекам, собирая всё необходимое для ребенка. Это доставляют им волонтеры прямо в палату.