Высокое содержание взвешенных веществ выявили в реке Углегорке на Сахалине
Специалисты лаборатории подтвердили факт загрязнения реки Углегорки в Сахалинской области. Анализ состава воды проведен после жалоб местных жителей.
По словам сахалинцев, с лета вода имеет грязно-коричневый цвет. Пробы были взяты до и после слияния рек Желтой и Углегорки, а также в районе Технопарка, напротив первого подъема водозабора и в центральном мелиоративном канале. Анализ показал превышение в восемь раз допустимых концентраций взвешенных веществ. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.
Наибольшее превышение зарегистрировано в районе мелиоративной системы «Никольская» до места сброса сточных вод в Углегорку. В районе городского водозабора превышение отмечается при осаждении взвеси и формировании донных наносов в связи с низкими скоростями течения.
Превышение микробиологических показателей, высокое содержание нефтепродуктов и других примесей не обнаружены.