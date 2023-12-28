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Высокое содержание взвешенных веществ выявили в реке Углегорке на Сахалине

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Специалисты лаборатории подтвердили факт загрязнения реки Углегорки в Сахалинской области. Анализ состава воды проведен после жалоб местных жителей.

По словам сахалинцев, с лета вода имеет грязно-коричневый цвет. Пробы были взяты до и после слияния рек Желтой и Углегорки, а также в районе Технопарка, напротив первого подъема водозабора и в центральном мелиоративном канале. Анализ показал превышение в восемь раз допустимых концентраций взвешенных веществ. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Наибольшее превышение зарегистрировано в районе мелиоративной системы «Никольская» до места сброса сточных вод в Углегорку. В районе городского водозабора превышение отмечается при осаждении взвеси и формировании донных наносов в связи с низкими скоростями течения.

Превышение микробиологических показателей, высокое содержание нефтепродуктов и других примесей не обнаружены.

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