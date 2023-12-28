Семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами во Владивостоке
Прокуратура проводит проверку по факту столкновения двух автобусов во Владивостоке. Семь человек получили травмы.
Авария произошла вечером 27 декабря на Океанском проспекте. В районе остановки «Некрасовская» водитель автобуса «ПАЗ Вектор Next» не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим автобусом Zhong Tong. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Семь пассажиров «ПАЗа» получили травмы, им оказана медицинская помощь.
В Гатчинском районе Ленинградской области рейсовый автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Травмы получили водитель автобуса и 12 пассажиров.