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Мужчина пытался ввести в Россию из Латвии около 200 кг гашиша в топливном баке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Гражданин Сербии, пересекая таможенный пост со стороны Латвии, пытался ввести в Россию почти 200 кг гашиша в топливном баке, сообщил 28 декабря источник «Известий».

По словам собеседника, сотрудники Псковской таможни в ходе досмотра грузового транспорта обнаружили тайник, в котором было 1898 брикетов с наркотическим средством. Его масса составила 186,5 кг.

В отношении гражданина Сербии решается вопрос о возбуждении уголовного дела по п. «б», ч. 4, ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»).

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Ранее, 22 декабря, сотрудники Федеральной таможенной службы нашли 100 кг кокаина на прибывшем в Санкт-Петербург из Бельгии торговом судне. Отмечается, что наркотики обнаружили в контейнерах с бананами. По данному факту возбуждено два уголовных дела.

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