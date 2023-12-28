Мужчина пытался ввести в Россию из Латвии около 200 кг гашиша в топливном баке
Гражданин Сербии, пересекая таможенный пост со стороны Латвии, пытался ввести в Россию почти 200 кг гашиша в топливном баке, сообщил 28 декабря источник «Известий».
По словам собеседника, сотрудники Псковской таможни в ходе досмотра грузового транспорта обнаружили тайник, в котором было 1898 брикетов с наркотическим средством. Его масса составила 186,5 кг.
В отношении гражданина Сербии решается вопрос о возбуждении уголовного дела по п. «б», ч. 4, ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»).
Ранее, 22 декабря, сотрудники Федеральной таможенной службы нашли 100 кг кокаина на прибывшем в Санкт-Петербург из Бельгии торговом судне. Отмечается, что наркотики обнаружили в контейнерах с бананами. По данному факту возбуждено два уголовных дела.