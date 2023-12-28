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В Якутии Ан-24 с 30 пассажирами произвел посадку вне взлетно-посадочной полосы

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В Якутии пассажирский самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» приземлился вне взлетно-посадочной полосы, прокуратура начала проверку. Об этом сообщили 28 декабря в Telegram-канале пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«28 декабря 2023 года в утреннее время воздушное судно Ан-24, выполнявшее пассажирский рейс по маршруту Якутск – Зырянка – Среднеколымск – Якутск, при заходе на посадку отклонилось от взлетно-посадочной полосы и произвело посадку на песчаную косу реки Колыма», — уточнили в надзорном органе.

По предварительной информации, причиной инцидента стала ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна. Экипаж и пассажиры не пострадали, они ожидают вылета в аэропорту.

Якутский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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Ранее, 26 декабря, сообщалось, что прилетевший в Челябинск из Москвы самолет «Аэрофлота» во время руления в аэропорту уперся в сугроб из-за плохой уборки снега. При этом воздушное судно не покинуло пределы рулежной дорожки. После случившегося экипаж запросил буксировочный тягач.

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