Энергетики перейдут в режим повышенной готовности в Якутии

В новогодние праздники энергетики в Якутии будут работать в режиме повышенной готовности. Это необходимо для обеспечения бесперебойной и надежной работы электрически сетей.

Диспетчерские службы, оперативно-выездные бригады и руководящий состав филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» будут вести круглосуточное дежурство. На случай аварийных ситуаций подготовлен запас материалов и оборудования, имеется спецтехника. Об этом пишет ИА SakhaNews.

Энергетики напоминают якутянам, что во время каникул следует соблюдать все меры безопасности. В частности, запрещены массовые гуляния, фейерверки и разведение костров в охранной зоне линий электропередачи и вблизи подстанций.

В Челябинске во время каникул планируют усилить дежурство служб ЖКХ. Управляющие компании готовят аварийные бригады и дворников.