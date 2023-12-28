Украинцы из батальона имени Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ

Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных в составе российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад», приняли первый бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 28 декабря рассказал военнослужащий подразделения, бывший украинский пограничник Кирилл Спасский.

По его словам, первый бой прошел достойно, солдаты «заднюю не включили и шли вперед напролом».

«Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже. После того как окопались, прилетели «птички» противника. У меня была пушка противодронная. Посадил две «птички», по итогу начался минометный обстрел, начали бить с мин, с АГС — уже не было возможности работать пушкой, и я как командир дал приказ отойти», — цитирует его «РИА Новости».

Спасский ранее сложил оружие и сдался в плен российским военным. Во время первого боевого выхода он получил ранение. По его словам, при отходе все его бойцы были живы и здоровы. Никаких заградотрядов не было, а другие подразделения ОБТФ «Каскад» выдвигались с ними.

«Справа, слева тоже фланги прикрывали нас. Парни закрепились, ротация подошла, нас поменяли, мы отошли на рубежи дальше, вернулись на позиции. Ротировали нас не «Богдан Хмельницкий», просто другие подразделения «Каскада», — продолжил он.

Батальон Богдана Хмельницкого поступил на службу в состав ОБТР в конце октября. О начале его формирования из числа бывших военнослужащих ВСУ объявили в феврале. В ноябре бойцы батальона приняли присягу. Всего в подразделении около 70 человек. Из них 95% — бывшие украинские военные с боевыми опытом.

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