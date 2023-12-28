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Московскому автовокзалу «Северные ворота» исполнилось пять лет

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Столичный автовокзал «Северные ворота» празднует свое пятилетие. В честь праздника пассажирам вручают подарки: каждый, кто назовет кодовую фразу, получает в эти дни памятный сувенир.

«Северные ворота» пользуются популярностью у пассажиров: только в этом году отсюда отправлено около 17 тыс. рейсов. Как сообщила начальник отдела развития, старший руководитель проектов службы развития пассажирских перевозок Любовь Савицкая, самыми популярными направлениями являются Ржев, Рыбинск, Нелидово и Санкт-Петербург.

Вокзал был открыт в 2018 году в присутствии мэра столицы Серея Собянина. Транспортный узел расположен рядом со МКАД и трассой М-11. Добраться сюда можно на метро, МЦД, автобусе и, конечно, на автомобиле. Рядом с «Северными воротами» функционирует большая парковка.

Сегодня число современных автовокзалов в Москве растет. «В Москве функционируют четыре современных автовокзала — это автовокзал «Центральный», автовокзал «Саларьево», автовокзал «Южные ворота» и автовокзал «Северные ворота», также две автостанции: «Орехово» и «Варшавская», рассказала Любовь Савицкая.

На новых автовокзалах, которые в 2021 году были переданы в ведение московского метрополитена, для пассажиров создали максимально комфортные условия: к их услугам просторные залы ожидания с вендинговыми аппаратами, кафе, точки для заряда мобильных устройств, камеры хранения багажа. Для пассажиров с детьми на автовокзалах оборудованы также комнаты матери и ребенка.

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