Военные добровольческого подразделения имени Богдана Хмельницкого, сформированного из бывших украинских военнопленных в составе российского оперативно-боевого тактического (ОБТФ) формирования «Каскад», вступили в первый бой с украинскими войсками. Об этом в четверг, 28 декабря, рассказал «РИА Новости» военнослужащий батальона Кирилл Спасский.

По его словам, в первой схватке отряд шел напролом.

«Первый боевой опыт приняли достойно — не сдали, заднюю не включили и шли вперед напролом. Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже. После того как окопались, прилетели «птички» (беспилотные летательные аппараты. — Ред.) противника. У меня была пушка противодронная. Посадил две «птички», по итогу начался минометный обстрел», — сказал Спасский.

Военный отметил, после ударов минами со стороны ВСУ он как командир приказал отойти.

Будучи еще украинским пограничником, Спасский добровольно сложил оружие и сдался в плен российским военным. В ходе первого боевого выхода он серьезно повредил правую ногу.

«Мы шли зачищать позиции противника, я дал команду отойти назад на рубежи, чтобы пополнить БК (боекомплект. — Ред.) и выдвинуться заново. При отходе прилетела мина, разорвалась в двух метрах, ранила в ногу. Оказал себе помощь, спросил у парней: «Все живы? Все здоровы?» Парни ответили: «Да». И мы выдвинулись назад на рубежи», — рассказал военнослужащий, добавив, что никаких «заградотрядов» не было.

Спасский также рассказал, что другие подразделения ОБТФ «Каскад» выдвигались с ними. Они прикрывали фланги.

«Парни закрепились, ротация подошла, нас поменяли, мы отошли на рубежи дальше, вернулись на позиции. Ротировали нас не «Богдан Хмельницкий», просто другие подразделения «Каскада», — подытожил он.

Батальон Богдана Хмельницкого поступил на службу в состав ОБТР в конце октября. О начале его формирования из числа бывших военнослужащих ВСУ было объявлено в феврале. В ноябре бойцы батальона приняли присягу.

Ранее в этот день офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров сообщил, что бойцы подразделения остановили продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Военные также уничтожили шесть опорных пунктов противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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