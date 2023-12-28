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В Великобритании выставили на продажу самую дорогую Lada Niva за £22 тыс.
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В Великобритании выставили на продажу самую дорогую Lada Niva за £22 тыс.

The Sun: в Британии нашли почти новый внедорожник Lada Niva за 2,6 млн рублей
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Фото: Bramley Motor Cars
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Раритетный автомобиль Lada Niva Luxe, ставший редкостью в Великобритании после введения антироссийских санкций, выставлен на продажу за £22 тыс. (2,5 млн рублей). Автомобиль 2021 года выпуска с пробегом 362 мили (около 600 км) может стать самым дорогим в своем роде, пишет 27 декабря таблоид The Sun.

Модель автомобиля приобрела наибольшую известность, когда в 2009 году нынешний президент РФ Владимир Путин приобрел такое авто цвета хаки. Тогда он приезжал на этом автомобиле в сочинскую резиденцию перед встречей с премьер-министром Турции. Британский таблоид утверждает, что с тех пор Lada Niva считается своего рода «символом авто для бездорожья», одобренным самим Путиным.

В объявлении о продаже ретроавтомобиля салон Bramley Motor Cars утверждает, что Lada Niva — «мощный претендент на звание идеального транспортного средства, на котором можно отправиться куда угодно».

«Проехав чуть более 360 миль, Lada выглядит настолько хорошо, насколько это возможно, а благодаря обновлению звука Studio InCar она стала суперкомпактным символом идеального внедорожника. И хотя цена относительно высока — £22 тыс., это всё равно дешевле, чем цена большинства современных моделей джипов 4x4», — говорится в объявлении.

Газета напоминает, что бренд Lada известен стремлением Советского Союза конкурировать через него с самыми популярными продуктами Ford и British Leyland при гораздо меньшем бюджете. Lada Riva был создан на базе Fiat 124 и спроектирован как альтернатива западным моделям типа Ford Cosworth и Austin Maxi.

The Sun уточняет, что продажа раритетной Lada Niva стала возможной после того, как полицейские изъяли коллекцию из 21 роскошного автомобиля общей стоимостью £3 млн у банды байкеров «Ангелы ада».

Оживили электричеством: в Ижевске возобновили производство популярной модели
АвтоВАЗ снова начал выпуск Lada Largus

15-й президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов заявил, что решение о производстве электрических версий Lada Niva и Vesta будет принято в зависимости от спроса на них. По его словам, рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в данный момент является более масштабным и более привычным для покупателей АвтоВАЗа.

31 октября стало известно, что лучшими отечественными автомобилями всех времен россияне назвали ВАЗ-2106 и Lada Niva (им отдали предпочтение по 14% респондентов). Об этом говорится в исследовании сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» и автомобильного портала Quto.ru (входит в медиахолдинг Rambler&Co).

В мае на портале Driver Source появилось объявление о продаже легендарного суперкара Lamborghini Countach LP500S 1982 года. Продавец в США просил за авто $695 тыс.

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