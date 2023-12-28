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Маск назвал свой мирный план 2022 года по Украине шансом избежать многих жертв

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Американский предприниматель, миллиардер, основатель компании Space X Илон Маск заявил, что многие жертвы можно было бы предотвратить, если бы мировое сообщество с большим вниманием отнеслось к его мирной инициативе по российско-украинскому конфликту, которую бизнесмен предложил еще в 2022 году. Об этом он написал в социальной сети X в среду, 27 декабря.

«Многих смертей можно было бы избежать», — написал предприниматель.

Так Маск ответил на пост другого бизнесмена из США, Дэвида Сакса, который высказался по поводу мирного плана Маска.

«Когда в прошлом году Илон обнародовал свой мирный план, сам Зеленский назвал его пророссийским, план подвергся самым резким нападкам со стороны многих на этой платформе. Теперь администрация Байдена хотела бы заключить эту сделку», — отметил Сакс.

В мирной инициативе Маска содержалось всего четыре пункта: повторное голосование жителей Донбасса под присмотром ООН по поводу вступления в состав России, признание Крыма как части РФ, нейтральный статус Украины, обеспечение водоснабжения Крыма.

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Ранее, 16 декабря, Маск прокомментировал восклицательными знаками пост в соцсети X Дэвида Сакса, заявившего, что США финансируют «жесткую мобилизацию» на Украине.

Перед этим, 12 декабря, предприниматель согласился с мнением Сакса о том, что Украина не сможет вернуть Крым, а также потеряет часть своих территорий из-за отказа от мирных переговоров.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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