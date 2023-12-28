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Лавров заявил о повышении Западом ставок в украинском кризисе

Лавров: Запад повышает ставки своими поставками дальнобойного оружия Киеву
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Фото: Commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Своими поставками дальнобойных систем Киеву Запад лишь повышает ставки в украинском конфликте. Об этом заявил 28 декабря в интервью ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Несмотря на провал «контрнаступления» ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.), Запад продолжает накачивать Киев вооружениями, повышая ставки путем применения в украинском конфликте всё более смертоносных и дальнобойных систем. Осуществляются поставки натовского оружия, в том числе кассетных боеприпасов и снарядов с обедненным ураном», — сказал он.

По словам Лаврова, события на Ближнем Востоке немного вытеснили украинский конфликт с первых полос западных СМИ, однако всё еще большинство недружественных стран считают приоритетом «нанесение стратегического поражения России на поле боя».

«Ни Вашингтон, ни Брюссель не отказываются от оказания помощи киевскому режиму, понимая, что без нее он обречен. Они по-прежнему кровно заинтересованы в том, чтобы руками и телами украинцев сдерживать Россию», — подчеркнул глава МИДа.

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Ранее, 11 декабря, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил об угрозе применения Киевом химического и биологического оружия из-за провала контрнаступления. До этого, 28 ноября, Кириллов сообщил, что на тот момент жертвами применения компонентов химического оружия со стороны ВСУ стали как минимум 15 человек.

27 ноября глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский заявил о наличии у РФ неоспоримых доказательств, что США участвуют в поставках на Украину токсичных химикатов. Он указал, что данные вещества передаются ВСУ и воюющим на стороне киевского режима украинским наемникам.

Ранее, 17 октября, Белый дом подтвердил передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS, оснащенных кассетными суббоеприпасами. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома подчеркнули, что это повысит боевой потенциал Украины, так как дальнобойность ракет 165 км. Но Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки этих ракет.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что поставки дальнобойных американских ракет ATACMS Украине наносят вред. По его словам, они создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отразить подобные атаки.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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