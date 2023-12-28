МВД подвело итоги первого года предоставления госуслуг жителям новых регионов РФ

МВД России в четверг, 28 декабря, подвело итоги первого года предоставления в упрощенном порядке госуслуг жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Упрощенный порядок обмена водительских удостоверений и регистрации транспортных средств был определен постановлением правительства Российской Федерации № 2216, которое вступило в силу 14 декабря 2022 года.

«Упрощенный порядок подразумевает, что при регистрации автомобиля на нового собственника на территории новых регионов не требуется проходить техосмотр, платить госпошлину, предъявлять таможенные документы, а до 1 января 2025 года не требуется полис ОСАГО», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что аналогичные меры были согласованы и для замены водительских удостоверений на российские. Сейчас жителям новых субъектов РФ для этого не требуется медицинская справка о состоянии здоровья, документы об оплате госпошлины и прохождении обучения в автошколе.

«За первый год действия упрощенного порядка в подразделениях Госавтоинспекции, дислоцированных в новых российских регионах, местным жителям оказано более 892 тыс. государственных услуг, из них свыше 502 тыс. — по обмену водительских удостоверений, более 390 тыс. — по регистрации транспортных средств», — заявила Волк.

Особый порядок продлится до 1 января 2026 года.

Ранее, 25 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 31 декабря 2024 года переход на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автомобилей (ОСАГО) в новых регионах. Таким образом, на этих территориях полис ОСАГО станет обязательным только с 2025 года.