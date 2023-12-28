Конгрессвумен Клаудия Тенни заявила в четверг, 28 декабря, что зарплата пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер должна быть соответствующей ее работе — $1 в год.

Она отметила, что хотела бы такой зарплаты для Жан-Пьер из-за ее непрофессионализма — она целый год уклонялась от справедливых вопросов репортеров и лгала американскому народу, при этом нарушая закон Хэтча, запрещающий государственным служащим состоять в политических партиях или организациях, находясь при исполнении обязанностей.

«Вот почему я выступаю за снижение ее зарплаты до одного доллара в год», — резюмировала Тенни на своей странице в соцсети Х.

В мае Карин Жан-Пьер отказалась от комментариев и поспешно покинула брифинг после вопроса о заключении спецпрокурора Джона Дарэма о том, что у ФБР не было «фактических доказательств» для расследования президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году о потенциальных связях с Россией. Пользователи социальных сетей раскритиковали такую реакцию за игнорирование как Белого дома, так и собственной истории Жан-Пьер с обвинениями в сговоре с Россией.

В декабре прошлого года Карин Жан-Пьер покинула зал для брифингов после спора с журналистом. Один из журналистов под конец мероприятия спросил ее, «почему так сложно дать возможность задать вопрос о саммите США и африканских стран». В результате недолгого спора пресс-секретарь убежала из зала, так и не ответив.