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Врач рассказала о вреде чрезмерного употребления красной икры

Диетолог Чижикова: красная икра может вызывать аллергические реакции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Красная икра содержит много калорий, соли и может спровоцировать аллергическую реакцию. Об этом в четверг, 28 декабря, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Анастасия Чижикова.

«Переедание красной икры может привести к набору веса. Красная икра также содержит большое количество соли: в 100 г содержится примерно 3 г соли. Потребление большого количества соли может вызвать повышение артериального давления и другие проблемы со здоровьем», — рассказала врач.

Чижикова также уточнила, что икра может вызывать аллергические реакции.

«Ешьте икру медленно и тщательно пережевывайте каждый кусочек. Делайте перерывы между приемами пищи. Не ешьте икру на голодный желудок, и не ешьте икру вместе с другими жирными продуктами», — посоветовала врач.

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Ранее, 19 декабря, врач-аллерголог Елена Гучапшева предупредила, что новогодние ели могут вызывать аллергическую реакцию. По словам медика, симптомами аллергии могут быть насморк, чихание, слезотечение и зуд глаз, кашель, зуд и першение в горле, а также кожные высыпания в местах соприкосновение кожи с елкой, смолой.

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