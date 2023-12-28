С поезда в Тамбовской области сняли 10 детей с подозрением на ОРВИ

В Тамбовской области 10 детей сняли с поезда, следующего по маршруту Москва – Симферополь, из-за подозрения на ОРВИ. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Юго-Восточной железной дороги в четверг, 28 декабря.

«Вечером 27 декабря у нескольких детей, следовавших в составе организованной группы из Москвы в Джанкой поездом №162 «Таврия» (Москва – Симферополь), были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура», — написано в сообщении.

В составе находились 250 детей и 45 сопровождающих их взрослых. Когда поезд находился на станции Мичуринск-Уральский, для осмотра заболевших в вагон прибыла группа медицинских работников в сопровождении Роспотребнадзора.

«После осмотра группы… было решено направить для дополнительного обследования 10 детей в Тамбовскую детскую клиническую больницу. У остальных признаков ОРВИ не обнаружено», — сказано в Telegram-канале.

Поезд последовал дальше по исходному маршруту, однако с эстафетным медицинским сопровождением.

Ранее, 25 декабря, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в областной инфекционной больнице продолжают лечение 102 ребенка, снятых с поезда Тюмень – Адлер ночью 21 декабря. Тогда после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка» возвращались 125 детей из ЛНР. После вспышки инфекции их сняли с поезда в саратовском Балашове.

21 декабря в Минздраве сообщили, что детей в тяжелом состоянии среди ехавших в этом поезде нет. Уточнялось, что из 125 снятых с поезда детей 86 госпитализированы с симптомами ОРВИ. Одна девочка впоследствии скончалась. Для установления точной причины гибели ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза. По этому факту Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело.