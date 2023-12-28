«Известия» показали боевую работу РСЗО «Ураган» по группировке ВСУ

Артиллеристы 29-й армии группировки войск «Восток» начинают работать с восходом солнца, чтобы застать противника врасплох. Кадрами боевой работы российских военнослужащих в зоне спецоперации поделился 28 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

По словам военкора, для угледарской группировки Вооруженных сил Украины реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган» — одно из ненавистных орудий. Оно бьет точно в цель и поражает квадраты площадью 500 на 500 м.

Как рассказывает командир боевой машины с позывным КСК, сейчас все начали работать прицельнее. Раньше ни одна из сторон не жалела боеприпасов, а теперь огонь более точечный.

Другие военнослужащие поделились с Ольковым, что некогда мощная угледарская группировка ВСУ держится из последних сил, так как измотана российской пехотой и артиллерией. ВС РФ успешно лишают вражеский гарнизон подвоза боеприпасов и возможности ротировать войска.

22 декабря МО РФ сообщило, что батареей реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» бойцы группировки войск «Запад» России уничтожили на купянском направлении скопления бронетехники ВСУ. В российском Минобороны отметили, что действия артиллеристов координировались при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), операторы которого зафиксировали попадание и уничтожение техники противника.

Ранее, 21 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ применяют противотанковую управляемую ракету (ПТУР) по позициям украинской армии на южнодонецком направлении. Как отметил оператор ПТУР с позывным Муха, благодаря оптимальному весу используемой техники российским военным удается оперативно поражать позиции ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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