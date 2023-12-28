Саперы группировки «Восток» обезвредили неразорвавшиеся снаряды ВСУ под Волновахой

Саперы подразделения «Шторм» мотострелкового соединения группировки войск «Восток» обезвредили неразорвавшиеся снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окрестностях Волновахи в Донецкой Народной Республике (ДНР). Минобороны РФ 28 декабря показало работу военных специалистов.

Специалисты инженерно-саперных подразделений по заявкам горожан и сельских жителей Волновахского района выезжают в места обнаруженных ими взрывоопасных предметов, разделяют местность на участки и приступают к их сплошному исследованию.

Обнаруженные неразорвавшиеся мины и снаряды саперы складируют в безопасном месте и ликвидируют путем подрыва.

«Одним подрывом уничтожаем сразу несколько боеприпасов. Вот, подготавливали подрыв трех вещей одним взрывом. Те, кто находит эти неразорвавшиеся боеприпасы, сразу сообщают саперам. Группа выдвигается, находит, обследует мину и уничтожает ее. Работы хватает», — рассказал сапер группировки войск «Восток» с позывным Копченый.

22 ноября корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань рассказывал, как российские военные разминируют территории ДНР с помощью комплекса «ДСТ-Урал». Он роботизирован, управление осуществляется с помощью специального пульта, что позволяет обезвреживать снаряды даже из укрытия.

14 ноября саперы рассказали «Известиям» о разминировании населенных пунктов ДНР. По обращению глав муниципальных администраций и решению командира отряда были организованы работы по осмотру и разминированию территорий для их последующего благоустройства. Обнаруженные саперами взрывоопасные предметы вывозятся в безопасные места и уничтожаются.

30 октября начальник штаба батальона инженерного соединения ЮВО с позывным Сотый рассказал о создании в зоне специальной военной операции уникального российского спецбатальона саперов — пилотов дронов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».