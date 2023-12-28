Второй сезон мультсериала «Что, если...?» возглавил топ популярности на Disney+

Вышедший в конце декабря мультсериал-антология «Что, если…?» по комиксам Marvel возглавил топ популярности на Disney+. Каждый эпизод посвящен альтернативной истории злодеев и героев франшизы. Зрители и критики считают, что вторая часть стала достойным продолжением первой, получившей премию «Энни».

На сайтах-агрегаторах у релиза самая высокая оценка среди всех сериальных проектов Marvel 2023 года — анимация обошла по популярности даже нового «Перси Джексона». Кроме того, релиз превзошел несколько полнометражных блокбастеров 2023 года — «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и «Капитан Марвел 2».

«Что, если…?» — анимационный сериал-антология. Как следует из названия, каждый отдельный эпизод показывает новую потенциальную историю с супергероями или злодеями из киновселенной Marvel. Например, одна из серий называется «Что, если… Мстители собрались бы в 1602 году?».

Во многом такой формат напоминает частые вопросы фанатов-гиков: что было бы, если бы герой стал злодеем, если бы персонажи попали в прошлое или будущее и так далее.

В «Что, если…?» один эпизод длится около 30 минут, и в них умещается короткая, но динамичная альтернативная история, при этом отсутствуют излишний пафос и необходимость предварительного изучения последних, наиболее актуальных фильмов.

На фоне одной из ключевых проблем последних релизов Marvel — слишком запутанной сюжетной линии, для понимания которой нужно следить одновременно за несколькими другими лентами, альтернативными реальностями и мультивселенными, «Что, если…?» определенно выигрывает. Однако совершенно неподготовленному зрителю будет непросто: нужны хотя бы поверхностные знания о персонажах киновселенной Marvel.

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Суп из героев: второй сезон «Что, если...?» стал лучшим релизом года от Marvel