Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) стали наглядным примером технического преимущества российской армии над Вооруженными силами Украины (ВСУ). Такую точку зрения высказал колумнист Джо Барнс в своей статье для газеты The Daily Telegraph в среду, 27 декабря.

«Сложная сеть радио-, инфракрасных и радиолокационных сигналов, передаваемая в небо над полем боя, обеспечивает российским силам беспрецедентную защиту», — считает автор статьи.

По его словам, украинским военным отлично известно, что они находятся в невыгодном положении: радиочастоты глушатся, системы наведения шифруются. Из-за этого поставленные ВСУ системы залпового огня HIMARS в некоторых районах стали промахиваться почти всегда.

Таким образом, грамотно настроенная российскими войсками система не позволяет ни одному украинскому беспилотнику проникнуть за выстроенную оборону.

«Они всегда были хороши в радиоэлектронной борьбе. <…> Но сейчас они лучше, чем мы», — приводит издание слова украинского военного.

Ранее, 25 декабря, директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская высказала опасения по поводу слишком успешного развития технологии роев беспилотников в России, в то время как на Украине подобные разработки пока не приводят к положительным результатам. Между тем технология роя беспилотников дает преимущество при противодействии средствам РЭБ.

Перед этим, 22 декабря, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что Россия готова к усилению атак беспилотников с территории Украины, поэтому создала сильную антидроновую систему.

Спецоперация, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.