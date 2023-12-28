Politico: США и Европа меняют стратегию по Украине, допуская уступки России

Власти США и Европы ввиду провального контрнаступления и проблем с финансированием, приняли решение сменить стратегию по Украине с военной поддержки на переговоры с РФ о прекращении конфликта. Об этом в среду, 27 декабря, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«В течение двух лет [президент США Джо] Байден и [президент Украины Владимир] Зеленский были сосредоточены на том, чтобы вытеснить российские войска с Украины. Сейчас Вашингтон обсуждает переход к более оборонительной позиции», — говорится в материале газеты.

Согласно мнению источника издания, возможный стратегический сдвиг в сторону обороны направлен на укрепление позиций Украины в вероятных переговорах с Россией.

Politico также упоминает, что для президента США украинский конфликт может оказаться «непростой задачей» во время предвыборной кампании.

10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину. В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.