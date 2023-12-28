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Врач рассказала о признаках настоящей бессонницы

Эндокринолог Прокопенко: при бессоннице человек может стать гиперактивным и агрессивным
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Фото: Getty Images/Tetra Images
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Бессонница — это стойкое расстройство сна и бодрствования, которое может возникать, несмотря на достаток сна. Об этом в четверг, 28 декабря, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог «Инвитро» Елена Прокопенко.

«Бессонница приводит к нарушениям дневного самочувствия и поведения, снижает качество жизни. При отсутствии лечения может иметь серьезные отрицательные физические и психологические последствия для человека, нарушить практически все сферы жизни», — рассказала врач.

По словам Прокопенко, бессонницу часто путают с нарушениями сна, которые могут быть вызваны многими другими причинами. Существуют и отдельные виды нарушений сна — апноэ во сне, расстройства суточного ритма сна — бодрствования и синдром беспокойных ног.

Эндокринолог объяснила, что для бессонницы характерны как трудности с засыпанием и сохранением сна, так и пробуждение раньше, чем хотелось бы. При этом наиболее распространенные дневные жалобы при бессоннице — это сонливость и утомляемость.

«В результате плохого сна ночью днем возникают сложности с концентрацией внимания и проблемы с памятью, на этом фоне появляется склонность к ошибкам. Человек может стать капризным и раздражительным, испытывать упадок сил и терять мотивацию во всех сферах жизни. Могут появиться и гиперактивность, и импульсивность, агрессия в поведении», — добавила эксперт.

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Ранее, 12 мая, в День осведомленности о синдроме хронической усталости врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, что чаще всего это состояние встречается в возрасте 40–59 лет. При этом женщины во всех возрастных категориях более подвержены этому заболеванию, составляя 60–85% от всех заболевших.

По ее словам, часто синдром хронической усталости прячет под своей маской хроническую депрессию, тревожный синдром или психосоциальную дезадаптацию и даже такие серьезные заболевания, как, например, шизофрения.

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