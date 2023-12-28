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Таксисты стали оформлять в 1,5 раза больше полисов ОСАГО после изменений в законе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Осенью 2023 года резко увеличилось число оформляемых договоров ОСАГО с признаком такси, заявил в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. Теперь в месяц покупают в 1,5 раза больше таких полисов, чем летом.

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Это связано с тем, что с 1 сентября 2023-го вступил в силу закон, который ужесточает требования по наличию страховки для таксистов. Ранее без ОСАГО ездило примерно 25% водителей такси. Еще около трети покупали обычный полис, как будто они используют автомобиль только в личных целях, рассказал Уфимцев.

Он добавил: средняя цена полиса для такси в Москве сейчас составляет порядка 36 тыс. рублей. По России она — около 26 тыс. рублей. Конечно, для аварийных водителей стоимость выше, в некоторых случаях она достигает и 100 тыс. рублей, однако это доли процента.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью главы Всероссийского союза страховщиков «Известиям»:

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