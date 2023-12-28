Синоптики спрогнозировали небольшой снег и гололедицу в Москве 28 декабря
Облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица и до –3 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 28 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –3…–1 градуса. Ночью ожидается до –6.
В Московской области днем прогнозируют –6…–1 градус, ночью — до –8.
Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/c.
Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.
Ранее, 25 декабря, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на протяжении недели погода в Москве будет меняться: прогнозируются взлеты и падения температуры и давления. Самый холодный день ожидается в четверг, когда температура воздуха понизится до –6 градусов.
24 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в последнюю неделю 2023 года в Центральной России в дневное время ожидаются небольшие снегопады и температура около нуля градусов.