В ТПП РФ усомнились в эффективности новых санкций США

Западные санкции оказались не столь эффективными, как рассчитывали их авторы, заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

«Количество ограничений представители деловой среды уже не считают — они адаптировались к работе в новых условиях. И новые механизмы американских санкций вряд ли их испугают», — сказал Катырин, комментируя новый указ американского президента Джо Байдена о запрете импорта российских алмазов и морепродуктов даже при условии, что они были переработаны в третьих странах.

Президент ТПП РФ также подчеркнул, что Россия остается открытой для сотрудничества с другими странами, однако в связи с нынешней политической конъюнктурой российская торговля осуществила полный «разворот на восток».

22 декабря Джо Байден подписал очередной указ об ужесточении антироссийских санкций. В частности, он касается возможности США вводить ограничения против финансовых институтов, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют трансакции в интересах оборонно-промышленного комплекса РФ.

Кроме того, новый документ вводит запрет на импорт в США алмазов и морепродуктов из России даже при условии, что они были переработаны в третьих странах.

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Конечная санкция: в ТПП заявили о неэффективности новых мер США