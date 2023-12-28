Полиция арестовала у Капитолия США мужчину с мачете

Мужчина, находившийся неподалеку от здания Капитолия США с ножом и мачете, был арестован, ему вменяются статьи о хранении и ношении запрещенного оружия. Об этом сказано на официальном сайте полиции Капитолия (USCP) в среду, 27 декабря.

«Во вторник примерно в 16:15 (00:15 мск) офицер USCP увидел мужчину, расхаживавшего взад и вперед, а затем севшего на выступ на восточной стороне Капитолия США. Увидев странное поведение мужчины, офицер подошел к нему. Поговорив с ним несколько минут, офицер заметил в кармане мужчины кирпич», — сказано в сообщении.

Когда полицейский попросил подозрительного мужчину вытащить кирпич из кармана, тот подчинился и выложил на выступ сначала кирпич, а следом нож. Офицер немедленно вызвал подкрепление. Под одеждой мужчины виднелась деревянная рукоятка, которая могла принадлежать другому холодному оружию. Полицейский направил на него табельное оружие и приказал поднять руки вверх. Подоспевшие к месту событий коллеги офицера беспрепятственно забрали у мужчины второе оружие — им оказалось мачете.

Нарушитель был арестован. Его идентифицировали как 23-летнего Хосе Леонардо Маркеса. Он не имеет постоянного адреса проживания и не смог ответить, что именно делал в Вашингтоне.

На данный момент у полиции нет доказательств, подтверждающих версию, что Маркес преследовал членов конгресса или готовился к покушению. Ему инкриминируется нарушение правил ношения и хранения оружия.

В октябре в штате Айова протестующие напали на автомобиль из кортежа кандидата в президенты США Вивека Рамасвами. Активисты были недовольны словами Рамасвами о конфликте на Украине. Кандидат сказал, что выход из ситуации нужно искать через переговоры, но при этом Украину нельзя принимать в НАТО, иначе это может грозить конфронтацией США и России.