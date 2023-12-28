Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров усомнился в желании Зеленского достичь мира на Украине
Мир
Forbes сообщил о потере ВСУ 50 лодок на Днепре за шесть недель
Мир
Экс-разведчик США Риттер назвал потерю Марьинки началом краха обороны ВСУ
Мир
В Израиле заявили о высокой готовности ЦАХАЛ на границе с Ливаном
Мир
Херш заявил о наличии у Нетаньяху информации о нападении на Израиль 7 октября
Экономика
Новак заявил о высоком темпе развития регионов Северного Кавказа
Происшествия
В Севастополе силы ПВО уничтожили беспилотник над морем
Мир
Блинкен объявил о выделении Украине пакета помощи на $250 млн
Мир
Reuters сообщило о планах США передать Украине дополнительно $20 млн военной помощи
Мир
В Индии 12 человек погибли в горящем после ДТП автобусе
Политика
Путин заявил о развитии отношений РФ и Индии, несмотря на сложности в мире
Спорт
СКА в четвертый раз в сезоне обыграл ЦСКА
Мир
СМИ сообщили о еще 40 погибших в Конго из-за наводнений и оползней
Армия
Рядовой Удилов мастерски вывел колонну с боеприпасами из-под обстрела ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и гололедицу в Москве 28 декабря

Полиция арестовала у Капитолия США мужчину с мачете

0
Фото: Getty Images/Alex Wong
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина, находившийся неподалеку от здания Капитолия США с ножом и мачете, был арестован, ему вменяются статьи о хранении и ношении запрещенного оружия. Об этом сказано на официальном сайте полиции Капитолия (USCP) в среду, 27 декабря.

«Во вторник примерно в 16:15 (00:15 мск) офицер USCP увидел мужчину, расхаживавшего взад и вперед, а затем севшего на выступ на восточной стороне Капитолия США. Увидев странное поведение мужчины, офицер подошел к нему. Поговорив с ним несколько минут, офицер заметил в кармане мужчины кирпич», — сказано в сообщении.

Когда полицейский попросил подозрительного мужчину вытащить кирпич из кармана, тот подчинился и выложил на выступ сначала кирпич, а следом нож. Офицер немедленно вызвал подкрепление. Под одеждой мужчины виднелась деревянная рукоятка, которая могла принадлежать другому холодному оружию. Полицейский направил на него табельное оружие и приказал поднять руки вверх. Подоспевшие к месту событий коллеги офицера беспрепятственно забрали у мужчины второе оружие — им оказалось мачете.

Нарушитель был арестован. Его идентифицировали как 23-летнего Хосе Леонардо Маркеса. Он не имеет постоянного адреса проживания и не смог ответить, что именно делал в Вашингтоне.

На данный момент у полиции нет доказательств, подтверждающих версию, что Маркес преследовал членов конгресса или готовился к покушению. Ему инкриминируется нарушение правил ношения и хранения оружия.

В октябре в штате Айова протестующие напали на автомобиль из кортежа кандидата в президенты США Вивека Рамасвами. Активисты были недовольны словами Рамасвами о конфликте на Украине. Кандидат сказал, что выход из ситуации нужно искать через переговоры, но при этом Украину нельзя принимать в НАТО, иначе это может грозить конфронтацией США и России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023