В МИД РФ рассказали о карт-бланше Украине на несоблюдение прав человека
Принцип глобального охвата Универсального периодического обзора (УПО) ситуации по правам человека — механизма ООН по мониторингу соответствия государств требованием Всеобщей декларации прав человека — дискредитирован предоставлением для Украины отсрочки на четыре года с 2023 на 2027 год, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«На деле это означает, что в течение ближайших четырех лет Украине позволено бесконтрольно, без каких-либо отчетов перед международным сообществом продолжать нарушать права человека, а если смотреть шире, то и нормы международного гуманитарного права. Совет ООН по правам человека попросту закрывает на это глаза — дескать, потом разберемся», — заявил Вершинин.
Процедура УПО работает с 2008 года. Россия прошла последнюю такую проверку в ноябре 2023 года, в ней приняли участие делегации 116 стран, всего было сформулировано 360 рекомендаций, подчеркнул дипломат.
«В ходе дискуссии подавляющее большинство государств высказалось в заинтересованном неконфронтационном ключе, отмечая в том числе позитивные шаги российских властей по улучшению правового положения граждан и совершенствованию системы осуществления правосудия», — добавил он.
Подробнее читайте в интервью замглавы МИД РФ Сергея Вершинина «Известиям»:
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