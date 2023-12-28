Рядовой Удилов мастерски вывел колонну с боеприпасами из-под обстрела ВСУ

Рядовой Иван Удилов в составе подразделения обеспечивал безопасность перемещения колонны, осуществляющей подвоз боеприпасов к позициям российской группировки войск, когда противник ее обстрелял. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в четверг, 28 декабря, рассказали в Минобороны.

В ходе совершения марша колонна подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Проявив инициативу и грамотно используя условия местности, рядовой Удилов мастерски вывел всю колонну из-под обстрела.

Благодаря смекалке рядового подразделения российских войск своевременно получили боеприпасы и продолжили вести наступление вглубь обороны украинских вооруженных формирований.

Тем временем начальник аппаратной взвода связи прапорщик Даниил Богданов организовывал связь подразделений группировки российских войск, в том числе в районах ведения интенсивных боевых действий.

Противник, стремясь сорвать прибытие подкрепления в район боестолкновений, обстрелял из минометов колонну российских войск, связь в которой обеспечивал Богданов.

В результате разорвавшегося рядом миномета антенна, установленная на крыше аппаратной, получила повреждения, которые необходимо было срочно устранить. Несмотря на продолжающийся обстрел, прапорщик Богданов взобрался на крышу движущегося автомобиля и восстановил работоспособность антенны.

Так команде Богданова удалось оперативно восстановить и обеспечить защищенную связь в движении, не допустив потери управления.

Днем ранее, 27 декабря, в Минобороны рассказали, как наводчик пулеметного отделения рядовой Андрей Федотов в составе взвода огневой поддержки нес боевое дежурство около одного из населенных пунктов. Внезапно враг предпринял попытку атаковать.

26 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, как побывал на позициях одного из подразделений ПВО в зоне спецоперации в Донбассе. На счету подразделения более 100 уничтоженных беспилотников, большая часть которых была сбита при попытке контрнаступления ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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