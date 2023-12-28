Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Севастополе силы ПВО уничтожили беспилотник над морем
Мир
Блинкен объявил о выделении Украине пакета помощи на $250 млн
Мир
Reuters сообщило о планах США передать Украине дополнительно $20 млн военной помощи
Мир
СМИ сообщили о требовании Залужного увеличить помощь Киеву на фоне поражений ВСУ
Мир
В США заявили о смене стратегии по Украине в сторону переговоров
Мир
Экс-глава МВД Украины назвал задачей Запада стравить русский и украинский народы
Общество
Кадыров предложил участникам вечеринки Ивлеевой способ реабилитировать себя
Экономика
ФАС выявила новые нарушения в ценообразовании куриных яиц
Политика
Путин заявил о развитии отношений РФ и Индии, несмотря на сложности в мире
Мир
СМИ сообщили о резком изменении позиции Байдена по помощи Украине
Экономика
Силуанов заявил о договоренности с ОАЭ пересмотреть налоговое соглашение
Происшествия
При обстреле Горловки со стороны ВФУ пострадало здание детского сада
Экономика
Минпромторг конкретизировал условия утильсбора на ввезенные из ЕАЭС автомобили
Спорт
ХК «Торпедо» заключил контракт с 50-летним вратарем Николаем Хабибулиным
Мир
Выступающие в поддержку Палестины перекрыли в США дорогу к аэропорту Кеннеди
Сюжет:

Херш заявил о наличии у Нетаньяху информации о нападении на Израиль 7 октября

Херш: Нетаньяху заранее знал о плане ХАМАС напасть на Израиль
0
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее знал о том, что палестинское движение ХАМАС готовит нападение на израильскую территорию. Об этом заявил 27 декабря в статье на своем сайте американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

Как отмечает автор статьи, еще летом в Израиле одна женщина-офицер, прикрепленная к группе радиотехнической разведки «Отряд 8200», сообщила о явной программе подготовки ХАМАС по проникновению в Израиль и захвату заложников. Однако ее отчеты ни к чему не приводили, и она их сделала достоянием общественности.

«Позже The New York Times получила копии первоначальных отчетов «Отряда 8200» и пришла к выводу, что атакующие отряды ХАМАС «следовали плану», изложенному в первоначальных разведывательных отчетах «Отряда 8200», «с шокирующей точностью», — пишет журналист.

Тогда газета написала, что неизвестно, видел ли Нетаньяху оригинальные документы разведки. Однако, по информации источника Херша, премьер-министр действительно «видел и прочитал» доклад «Отряда 8200», и в то время разведка сообщала, что планы нападения на Израиль ускоряются в надежде на то, что израильские военные и общественность значительно ослабли из-за политического раскола.

Война без границ: ЦАХАЛ не ставит сроки окончания операции в Газе
ХАМАС, по информации израильской стороны, удерживает как минимум троих мужчин с гражданством РФ

Ранее, 26 декабря, бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что обострение палестино-израильского конфликта должно было подтолкнуть Нетаньяху уйти в отставку. По его словам, атака 7 октября произошла потому, что в группировке «осознали слабость нынешнего правительства, худшего в истории страны, и напали».

24 декабря израильский премьер заявил об углублении операций в секторе Газа. По мнению политика, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение ХАМАС и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля. Накануне он сказал, что военная операция в секторе Газа будет продолжаться до достижения всех целей.

4 декабря официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023