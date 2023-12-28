Херш заявил о наличии у Нетаньяху информации о нападении на Израиль 7 октября

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее знал о том, что палестинское движение ХАМАС готовит нападение на израильскую территорию. Об этом заявил 27 декабря в статье на своем сайте американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

Как отмечает автор статьи, еще летом в Израиле одна женщина-офицер, прикрепленная к группе радиотехнической разведки «Отряд 8200», сообщила о явной программе подготовки ХАМАС по проникновению в Израиль и захвату заложников. Однако ее отчеты ни к чему не приводили, и она их сделала достоянием общественности.

«Позже The New York Times получила копии первоначальных отчетов «Отряда 8200» и пришла к выводу, что атакующие отряды ХАМАС «следовали плану», изложенному в первоначальных разведывательных отчетах «Отряда 8200», «с шокирующей точностью», — пишет журналист.

Тогда газета написала, что неизвестно, видел ли Нетаньяху оригинальные документы разведки. Однако, по информации источника Херша, премьер-министр действительно «видел и прочитал» доклад «Отряда 8200», и в то время разведка сообщала, что планы нападения на Израиль ускоряются в надежде на то, что израильские военные и общественность значительно ослабли из-за политического раскола.

Ранее, 26 декабря, бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что обострение палестино-израильского конфликта должно было подтолкнуть Нетаньяху уйти в отставку. По его словам, атака 7 октября произошла потому, что в группировке «осознали слабость нынешнего правительства, худшего в истории страны, и напали».

24 декабря израильский премьер заявил об углублении операций в секторе Газа. По мнению политика, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение ХАМАС и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля. Накануне он сказал, что военная операция в секторе Газа будет продолжаться до достижения всех целей.

4 декабря официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.