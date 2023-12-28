СКА в четвертый раз в сезоне обыграл ЦСКА

Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга СКА в четвертый раз победил московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» в среду, 27 декабря.

Матч завершился со счетом 2:0. Для ЦСКА это стало пятым поражением подряд в текущем чемпионате.

Счет открыл Иван Зинченко, забросив шайбу в ворота во втором периоде. Вторая и последняя шайба была забита Александром Никишиным в завершение матча.

Следующая встреча между командами состоится 26 января в Санкт-Петербурге.

Ранее, 21 декабря, СКА обыграл ЦСКА со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — КХЛ. Встреча команд состоялась в Санкт-Петербурге.