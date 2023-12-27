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Турция ожидает прогресса в вопросе членства Швеции в НАТО

Советник президента Турции: ждем прогресса по членству Швеции в НАТО
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Фото: Global Look Press/Marcus Brandt
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Турция рассчитывает, что в вопросе членства Швеции в НАТО произойдет какой-то прогресс. Об этом 27 декабря сообщил главный советник турецкого президента по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

«Швеция сделала серьезные шаги для выполнения своих обязательств в рамках Мадридского протокола (Подписан в июне 2022 года на саммите НАТО. — Ред.). В частности, это касается поставок военной продукции. Надеюсь, что в вопросе членства Швеции в НАТО в обозримом будущем будет существенный прогресс», — заявил Кылыч телеканалу TRT Haber.

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Ранее 27 декабря агентство Reuters сообщило, что глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном заявил, что Турция ожидает от Соединенных Штатов исполнения обещания по продаже истребителей F-16 Анкаре в соответствии с правилами НАТО. Отмечалось, что соответствующий разговор был проведен после того, как парламентская комиссия Турции проголосовала за одобрение заявки Швеции на членство в НАТО.

За день до этого члены парламента Турции возобновили обсуждение заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Далее, в случае одобрения комитетом, генеральная ассамблея парламента также должна одобрить заявку на ратификацию процесса.

Как отметило агентство The Associated Press, обсуждения возобновились на фоне заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 6 декабря, который призвал «коллег в США успешно провести вопрос поставок» стране указанных истребителей через конгресс «одновременно с рассмотрением членства Швеции в НАТО турецким парламентом».

О том, что Турция надеется на закупку американских F-16 без каких-либо условий со стороны США, заявили в конце ноября и в турецком МИДе.

До этого, в октябре, агентство Reuters сообщало, что Анкара готова отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО из-за продолжительного ожидания от США ответа на свой запрос на получение F-16. При этому еще в июле президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с Эрдоганом, что поставка Турции F-16 отвечает американским интересам.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединились к блоку только Хельсинки. Заявку Стокгольма не ратифицировали Будапешт и Анкара.

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