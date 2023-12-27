Запад поставил циничную задачу стравить братские народы России и Украины в кровавой междоусобице и дискредитировать русский мир. Об этом заявил бывший глава украинского МВД Виталий Захарченко в среду, 27 декабря.

«Западом на Украине были поставлены две ключевые задачи: это дискредитация русского мира и [конфликт] в интересах западного капитала. Задача <…> была крайне циничная — разделить, рассорить и стравить братские народы России и Украины в кровавой междоусобице», — указал Захарченко на заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии», трансляция которого велась на YouTube-канале всемирной организации.

По его словам, с этой целью Украина начиная с конца 80-х годов наводнялась различными западными некоммерческими организациями (НКО), которые либо напрямую, либо опосредованно финансировались Госдепом США.

Задачей этих НКО, по мнению экс-главы МВД Украины, являлось в конечном итоге «оторвать украинское общество от его духовных, нравственных, исторических корней» и превратить страну в «орудие Запада против России».

19 декабря президент России Владимир Путин во время своего выступления на расширенной коллегии Минобороны подчеркнул, что за последние десятилетия РФ сделала всё, чтобы наладить отношения с Украиной. Глава государства заявил также, что считает украинцев братским народом, и отметил, что юго-восток Украины является территорией проживания русских людей, интересы и права которых нынешнее руководство Киева начало нарушать, как только пришло к власти.

В ходе выступления президент также указал на то, что Россия не откажется от целей проводимой специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. По его словам, события текущего года подтвердили, что Запад продолжает вести против России гибридную войну и активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени.

В Москве неоднократно отмечали, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, поскольку агрессивная политика Запада не оставила ей других вариантов. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще весной заявлял, что коллективный Запад допустил много ошибок, которые в итоге привели к тому, что российские власти приняли решение начать спецоперацию. В частности, он упомянул расширение Североатлантического альянса.

Тем не менее, по словам Пескова, Россия — слишком сильное государство, которое не будет сдавать позиции под внешним давлением. Так, добавил он, несмотря на все сложности, определенная часть целей СВО уже достигнута.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за участившихся украинских обстрелов мирных донбасских городов.