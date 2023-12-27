Глава минкультуры Польши ликвидировал гостелеканал, радио и агентство

Министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич объявил о ликвидации польских государственных телеканала, радио и информационного агентства. Об этом 27 декабря сообщает радиостанция RMF24.

«В связи с решением президента приостановить финансирование государственных СМИ я принял решение ликвидировать компании Telewizja Polska S.A. (Польское телевидение), Polskie Radio S.A. (Польское радио) и Polskiej Agencji Prasowej S.A. (Польское агентство печати)», — сообщил глава ведомства.

Он уточнил, что в ситуации, когда СМИ не будут получать денег государства, это обеспечит дальнейшую работу этих компаний и позволит провести необходимую реструктуризацию. Кроме того, данная мера должна предотвратить увольнение сотрудников в связи с отсутствием финансирования.

Ранее, 20 декабря, министерство культуры и национального наследия Польши уволило руководителей государственного новостного агентства PAP и телеканала TVP, а также Польского радио. Отмечалось, что обоснованность такого действия была обусловлена необходимостью восстановления правопорядка, беспристрастности и надежности средств массовой информации (СМИ).

В тот же день между новым руководством польского канала TVP и депутатами партии «Право и справедливость» произошла драка. Телеканал тут же прекратил вещание, его сайт также был отключен. Отмечалось, что потасовка произошли между депутатами и прибывшим юристом, который должен обеспечить юридическую поддержку смены руководства телеканала. В ходе нее Джоанна Боровяк была избита «телохранителем новых властей TVP».

Позже заместитель министра науки и высшего образования Мацей Гдула в беседе с RMF24, комментируя инцидент, отметил, что депутаты в сейме находятся не для того, чтобы воевать с охранниками. Он также заявил об ожиданиях общества, что общественные СМИ будут деполитизированы, а их информативность восстановлена.

Перемены в польских СМИ происходят после того, как пост премьер-министра в стране занял Дональд Туск. 13 декабря президент Польши Анджей Дуда привел Туска к присяге. Следом за ним к присяге были приведены и министры нового правительства. В тот же день Туск поручил уволить руководителей всех пяти польских специальных служб. 19 декабря он сообщил об утвержденных отставках руководителей всех спецслужб страны, а также о назначении новых.