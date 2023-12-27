Экс-оперативник предстал перед судом за ограбление и наркоторговлю

Обвиняемый в ограблении и наркоторговле бывший оперативник отдела по борьбе с организованной преступностью Илья Гоц предстал перед судом. Заседание состоялось в Зеленоградском городском суде в среду, 27 декабря.

45-летний Гоц на протяжении девяти лет скрывался от правосудия, однако в апреле текущего года решил сдаться и признать вину по всем пунктам обвинения. По некоторым данным, мужчине инкриминируют грабеж в особо крупном размере, сбыт наркотиков, а также выращивание растений, содержащих наркотические вещества.

Известно, что, по версии следователей, Гоц причастен к ограблению инкассатора в 2012 году. Тогда трое неизвестных похитили более 5 млн рублей. В 2014 году по данному делу судом был вынесен обвинительный приговор бывшему сослуживцу Гоца, оперативнику Вадиму Матвееву и одному из сотрудников инкассации.

Спустя какое-то время Гоц попал в поле зрения сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) по подозрению в сбыте наркотического вещества метадон. Было установлено, что экс-оперативник стал в Зеленограде главой преступной группы (ОПГ). Вместе со своими подельниками он занимался сбытом наркотика через систему закладок. Кроме того, члены его банды выращивали марихуану в подпольной лаборатории в Московской области.

Ранее в декабре в Астрахани задержали бывшего начальника отдела по борьбе с наркотиками за участие в распространении запрещенных веществ. Отмечалось, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий было задержано несколько злоумышленников при попытке продать 560 г сильнодействующих веществ в августе 2022 года. Позже выяснилось, что к преступлению причастен и 39-летний полковник полиции, который занимал указанную должность.