Подросток во Флориде застрелил сестру из-за спора о подарках на Рождество

В американском штате Флорида 14-летний подросток застрелил свою 23-летнюю сестру во время конфликта из-за подарков на Рождество. Об этом со ссылкой на местного шерифа сообщает в среду, 27 декабря, газета The Washington Post.

Как отмечается, девушка пыталась разнять драку между двумя ее братьями-подростками в канун Рождества по поводу того, кто получит больше подарков, в результате один из братьев выстрелил в нее.

«14-летний мальчик застрелил свою сестру, которая пыталась разрядить драку, а затем был ранен своим старшим братом также выстрелом из пистолета», — приводит издание слова шерифа Пинелласа Боба Гуальтьери.

Как стало известно, в день трагедии братья, разница в возрасте которых составляла год, ходили за рождественскими покупками вместе со своей матерью, сестрой и двумя ее сыновьями, когда разразился спор «из-за того, кто что получал и сколько денег на кого тратилось». Ссора продолжилась, пока семья направлялась из магазина к дому их бабушки в Ларго. По словам шерифа, у каждого из братьев было по пистолету.

В какой-то момент 14-летний подросток, выстрелил сестре в грудь, в результате чего она скончалась. Через несколько секунд после этого второй подросток выстрелил своему младшему брату в живот. Пострадавшего доставили в больницу.

Уточняется также, что подростку, ранившему брата, будет предъявлено обвинение в покушении на убийство первой степени и подделке вещественных доказательств. По словам Гуальтьери, он содержится в психиатрической больнице после заявлений о причинении себе вреда.

Еще один инцидент со стрельбой во Флориде произошел 24 декабря. Тогда в торговом центре Paddock Mall в Окале в результате стрельбы погиб мужчина, несколько человек были ранены. Стрелявший скрылся с места преступления и разыскивается.

До этого, 16 декабря, сообщалось, что один человек погиб и четверо пострадали в результате стрельбы в торговом центре Willowbrook в Лос-Анджелесе (США). Два человека были госпитализированы в критическом состоянии, один из них скончался по дороге в больницу. Остальные трое получили легкие травмы.